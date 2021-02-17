Блинкен примет участие во встрече с коллегами из "евротройки" 18 февраля

ВАШИНГТОН, 17 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен примет участие 18 февраля во встрече с главами МИД "евротройки" - Франции, Германии и Великобритании, а перед этим - с коллегами из Австралии, Индии и Японии. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Завтра утром госсекретарь Энтони Блинкен и его коллеги из Австралии, Индии и Японии проведут [в дистанционном формате] переговоры в рамках так называемой четверки. Эти переговоры в рамках "четверки" критически важны для продвижения наших общих целей свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и решения основных проблем нашего времени, включая координацию наших усилий по борьбе с COVID-19, а также изменение климата. Завтра госсекретарь также примет участие в виртуальных переговорах со своими коллегами из Франции, Германии и Великобритании с целью обсудить международные проблемы", - отметил дипломат. По его словам, руководитель Госдепартамента обсудит с европейскими коллегами в том числе ситуацию вокруг Ирана.

22 февраля, продолжил Прайс, глава американской дипломатии примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам по приглашению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Блинкен намерен подтвердить обязательства США по укреплению отношений со странами Евросоюза.

Ранее МИД Франции сообщил, что главы МИД стран "евротройки" встретятся в Париже 18 февраля, чтобы вместе с коллегой из США обсудить в формате видеоконференции тему Ирана и безопасности на Ближнем Востоке. Первая конференция в подобном формате после прихода к власти в США администрации Джо Байдена прошла 5 февраля.