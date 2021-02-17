Янукович считает, что спустя семь лет "майдан" продолжает разделять Украину

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что семь лет назад в стране произошел государственный переворот и события на киевском "майдане" продолжают разделять Украину. Обращение бывшего украинского лидера к соотечественникам обнародовано в среду его адвокатом Виталием Сердюком.

"Спустя семь лет "майдан" продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране", - говорится в обращении.

По словам Януковича, в стране радикалы имеют монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. "Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными продолжают быть нормой жизни", - отметил он. При этом, добавил экс-президент, экономика Украины разрушена, народ ввергнут в нищету и уныние. "Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова - те базовые принципы демократии, которые были лозунгами "революции", - добавил экс-президент.

Янукович подверг критике принятое в среду парламентом Украины постановление "о так называемой революции достоинства, в реальности - вооруженном государственном перевороте 2014 года". "Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных", - добавил он, назвав "издевательством" формулировку о том, что "майдан" является "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы".

Экс-президент заявил, что на Украине более половины населения живет за чертой бедности, "люди не чувствуют себя в безопасности, царит беззаконие, за инакомыслие преследуют или убивают, а преступники разгуливают на свободе или даже находятся во власти". Он осудил также влияние Запада на руководство страны. "О какой национальной идее "свободы" может идти речь, если иностранцы диктуют украинской власти свои условия: какими должны быть суды, кто должен быть министром или генпрокурором, кого уволить, а кого назначить, сколько закрыть больниц и школ, повышать или не повышать тарифы", - отмечается в обращении.

Янукович обвинил также бывших лидеров "майдана" в ситуации с Крымом и Донбассом.

События на "майдане"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. В результате за эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых умерли в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили и сотрудников "Беркута". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.