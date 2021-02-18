В Пентагоне заявили, что решение по ракетной атаке в Ираке примут после расследования

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Пентагон примет решение о том, как следует реагировать на ракетный обстрел в Ираке, только после завершения расследования. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Расследование продолжается, - отметил он. - Я не могу сейчас сказать, какие будут последствия [за удар]". По словам Кирби, в настоящее время США и их союзники пытаются установить ответственных за это нападение. Он также заявил, что американские военные имеют право защищать себя и должным образом отвечать на любые угрозы.

Ранее в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс предупредил, что ответственных за ракетную атаку в Ираке ждут последствия.

Вечером в понедельник район аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, где находится военная база, которую используют американские военные, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщил официальный представитель международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто, в результате удара погиб гражданский служащий, пострадали военнослужащий США и несколько американских специалистов.