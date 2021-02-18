СМИ: экс-сотрудник Госдепа Бойер станет зампомощника министра обороны по Европе и НАТО

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Спенсер Бойер займет пост заместителя помощника министра обороны США по политике в отношении Европы и НАТО. Об этом сообщает в среду со ссылкой на источники газета Defense News.

По ее сведениям, Бойер, как ожидается, вступит в указанную должность уже 22 февраля.

Как отмечает Defense News, Бойер долгое время занимался вопросами, связанными с политикой США в отношении Европы, однако у него нет непосредственного опыта работы с американским оборонным ведомством. С 2009 по 2011 год Бойер был заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии, а в 2014-2017 годах работал в Национальном совете по разведке США, где также занимался европейским направлением.