Нетаньяху провел переговоры с Байденом

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в среду с президентом США Джо Байденом продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы, а также борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху сегодня вечером [среда, 17 февраля - прим. ТАСС] разговаривал с президентом США Джо Байденом. Беседа была очень теплой и дружеской и продолжалась около часа", - говорится в сообщении. "Байден и Нетаньяху обсудили будущее продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы и договорились продолжить диалог" и "работать вместе, чтобы продолжать укрепление прочного альянса между Израилем и США", добавили в канцелярии. Президент США и премьер Израиля обсудили вакцинацию от коронавируса и борьбу с пандемией, указывается также в заявлении.

Газета The Times of Israel отмечает, что это был первый разговор израильского премьера с Байденом с момента его вступления в должность президента США.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями" в честь пророка, считающегося духовным предком всех последователей ислама, иудаизма и христианства.

До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией. В декабря 2020 года Израиль и Марокко достигли договоренности об установлении дипломатических отношений.