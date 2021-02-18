В Пентагоне не исключили продолжение переброски стратегических бомбардировщиков в Норвегию

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты, скорее всего, продолжат дислоцировать на временной основе свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, отвечая в среду на вопрос ТАСС на интернет-брифинге для журналистов.

"Что касается бомбардировщиков B-1. Речь идет о средствах обеспечения глобальной воздушной мощи. Бомбардировщики B-1 и оперативные группы наших бомбардировщиков способны действовать, по сути, в любой точке и в любое время. Скажу: можете ожидать, что мы будем направлять свои бомбардировщики [практически] в любую точку и в любое время. Поэтому... Произойдет ли это вновь в Норвегии? Вероятно, есть хороший шанс [на это]. Когда? Это может случиться в любое время", - заявил военачальник.

"Это все касается конкуренции [великих держав]. И если я вам скажу точно, когда это произойдет, я не смогу конкурировать, так как вы, ребята, об этом сообщите. Я бы предпочел, чтобы наши [потенциальные] противники ломали головы", - отметил Браун. "Хочу гарантировать, - подчеркнул он, - что фигуры передвигаются на шахматной доске на регулярной основе, а не стоят как вкопанные, из-за чего мы были бы очень предсказуемыми". "В этом и заключается прелесть воздушной мощи - в способности действительно перемещаться в любую точку в любое время. Можете ожидать, что увидите дальнейшие вылеты [американских] бомбардировщиков по всему миру, чтобы так оно и было", - добавил начальник штаба американских ВВС.

Европейское командование Вооруженных сил США объявило 2 февраля о том, что американская сторона впервые разворачивает бомбардировщики B-1B Lancer в Норвегии. Планируется, что эскадрилья будет находиться на базе Орланд в течение месяца. Комментируя эти сведения, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный шаг США как угрозу безопасности в регионе. Она констатировала, что речь идет о наращивании Западом военной активности в непосредственной близости от российских рубежей. Как ожидается, бомбардировщики будут совершать вылеты в международном воздушном пространстве за Полярным кругом и в районе северо-западного побережья России.

В соответствии с российско-американскими договоренностями о сокращении стратегических наступательных вооружений B-1 был переоборудован таким образом, чтобы более не мог нести ядерные вооружения. Тем не менее, этот самолет из трех стратегических бомбардировщиков в арсенале США способен принимать на борт самую большую нагрузку. У американских ВВС 67 таких бомбардировщиков, базирующихся в штатах Техас (38) и Южная Дакота (29).