В Пентагоне заявили, что НАТО нужно поддерживать расходы на оборону для противодействия РФ

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил на видеоконференции министров обороны НАТО, что странам альянса необходимо поддерживать расходы на оборону для противодействия вызовам со стороны России. Об этом сообщает в среду пресс-служба американского военного ведомства.

"Он перечислил ряд угроз и вызовов, перед которыми стоит альянс, в том числе дестабилизирующее поведение России, набирающий силу Китай, терроризм, а также глобальные вызовы, такие как коронавирус и изменение климата", - говорится в документе. "Министр Остин отметил, что расходы на оборону крайне необходимы для того, чтобы гарантировать наличие готовых сил и средств, необходимых для ответа [на действия] России и другие вызовы, стоящие перед НАТО", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, по ее данным, Остин "вновь подчеркнул позицию президента [США Джо Байдена] о том, что Соединенные Штаты намерены вновь активизировать отношения с НАТО".

Видеоконференция министров обороны НАТО проходит в среду и четверг по закрытой связи. На повестке дня три основные темы. Во-первых, выполнять или нет соглашение США с движением "Талибан" (запрещено в России) о выводе из Афганистана к 1 мая всех иностранных войск. Во-вторых, обсуждение программы "НАТО-2030" и начало разработки новой стратегической концепции альянса, где основными противниками НАТО вновь будет объявлена Россия и впервые - Китай. В-третьих, обсуждение дальнейшего повышения военных расходов стран альянса и расширение закупок новых вооружений, чего США требуют от союзников, невзирая на экономический шок от пандемии коронавируса.