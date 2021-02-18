Суд Малайзии отказался признать супругу экс-премьера невиновной в получении взяток

СИНГАПУР, 18 февраля. /ТАСС/. Столичный суд высшей инстанции Малайзии отказался в четверг признать супругу бывшего премьер-министра Розму Мансур невиновной в получении взяток и вымогательствах и постановил, что адвокаты теперь могут выступить с доводами в защиту подсудимой. Об этом заявил на заседании судья Мохамед Зайни Мазлан.

"Подсудимая может начать процесс защиты", - отметил он.

Правоохранительные органы установили, что в 2016 году, когда ее супруг Наджиб Разак возглавлял правительство, женщина вымогала у руководства компании Jepak Holdings около 187 млн ринггитов ($46,3 млн) в обмен на победу в тендере на поставку гибридных и дизельных энергоустановок для нескольких сотен школ в штате Саравак. Стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд ринггитов ($297,2 млн). Кроме того, подсудимая обвиняется в получении взяток на сумму 6,5 млн ринггитов ($1,6 млн). В случае признания вины Розме может грозить лишение свободы на срок до 20 лет, а также штраф, в пять раз превышающий сумму ущерба.

Расследование противоправной деятельности семьи бывшего премьера началось почти сразу после поражения Наджиба на парламентских выборах в мае 2018 года. Через несколько дней после подведения итогов голосования экс-глава правительства и его близкие попытались покинуть Малайзию, но были задержаны в столичном аэропорту.

В июле прошлого года Наджиба приговорили к 12 годам тюремного заключения за экономические преступления, связанные с государственным инвестиционным фондом SRC International. Верховный суд также обязал его выплатить штраф на сумму 210 млн ринггитов ($52 млн). Между тем адвокаты внесли за него залог в размере 1 млн ринггитов ($247 тыс.), что позволило Наджибу оставаться на свободе до рассмотрения его апелляции.