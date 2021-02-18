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Трамп заявил, что пока не готов говорить о планах вновь баллотироваться в президенты США

При этом республиканец отметил, что число его сторонников в настоящее время даже больше, чем до выборов 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп пока не может точно сказать, будет ли он участвовать в следующих выборах главы государства. Об этом он сообщил в среду в интервью телеканалу Newsmax TV.

"Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка", - подчеркнул он. Республиканец также отметил, что число его сторонников в настоящее время даже больше, чем до президентских выборов 2020 года, которые он проиграл демократу Джо Байдену.

По сведениям газеты Politico, Трамп ранее извещал людей, входящих в его окружение, о намерении баллотироваться на следующих выборах главы государства.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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