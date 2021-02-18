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Протесты сторонников Трампа в США

CNN: полиция просит оставить в Вашингтоне почти 5 тыс. солдат до середины марта

По сведениям телеканала, Пентагон просчитывает оптимальное число военнослужащих, которых следует оставить в столице

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Полиция Капитолия направила запрос, в котором указывается на необходимость присутствия 4 900 бойцов Национальной гвардии США в Вашингтоне до 12 марта на случай беспорядков с участием сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

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По его сведениям, Пентагон в настоящее время просчитывает оптимальное число военнослужащих, которых следует оставить в Вашингтоне. На совещании конгрессменов с военными выражались опасения по поводу возможных акций сторонников Трампа 4 марта. До 1933 года включительно инаугурация президента проходила именно в этот день, вследствие чего те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов, вновь могут собраться у здания Конгресса США.

В январе командующий Национальной гвардией генерал Дэниел Хокансон заявил, что 7 тыс. военнослужащих останутся в столице до середины марта на случай возможных беспорядков.

 

Теги
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