СМИ: в Южной Корее ежедневно фиксируют почти 1,6 млн компьютерных атак из КНДР

ТОКИО, 18 февраля. /ТАСС/. Органы безопасности Южной Кореи фиксируют в день в среднем 1,58 млн компьютерных атак от хакеров из КНДР, которые, как утверждается, вымогают таким образом сотни тысяч долларов в год. Об этом сообщила в четверг японская газета Nikkei.

По данным разведывательных источников издания в Сеуле, главный объектом атак являются мелкие и средние компании в Южной Корее, в компьютеры которых пытаются внедрить вирусы и заблокировать. В некоторых случаях злоумышленники угрожают предать огласке конфиденциальную информацию, в частности, личные данные клиентов, сведения о готовящихся сделках. За разблокирование компьютеров и сохранение информации в тайне компьютерные взломщики требуют выкуп. Его сумма, по данным источников, колеблется от примерно $40,7 до $470 тыс.

Общий ущерб от этих действий хакеров составил в 2020 году в Южной Корее почти $1,8 млрд, утверждает газета. Эта сумма, по ее данным, за последние пять лет увеличилась в 18 раз. Хакеры, отмечает Nikkei, обычно требуют выкуп в биткойнах, которые затем обмениваются на твердую валюту на бирже в Китае.

Министерство юстиции США сообщило в среду, что предъявило обвинения трем хакерам из КНДР в проведении масштабной кибератаки, в результате которой было украдено более $1,3 млрд, в том числе в криптовалюте.