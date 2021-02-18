{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер Грузии ушел в отставку

Георгий Гахария указал на разногласия с командой
Георгий Гахария Georgia's Prime Minister Press office via AP
Описание
Георгий Гахария
© Georgia's Prime Minister Press office via AP

Премьер Грузии заявил об отставке из-за разногласий с командой.

Новость дополняется

Теги
ГрузияГахария, Георгий
В Испании более 60 человек пострадали в ходе акций в поддержку осужденного рэпера
Демонстрация переросла в столкновения манифестантов с полицейскими
Читать полностью