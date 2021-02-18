Минский суд назначил журналисткам "Белсата" по два года лишения свободы

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Минский суд назначил журналисткам польского телеканала "Белсат" Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает в четверг Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

"Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам "Белсата" Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима", - сообщает БАЖ.

Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии - "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". 17 февраля прокурор потребовала приговорить журналисток к двум годам лишения свободы, а также конфисковать всю технику в доход государства.

По данным государственного обвинения, Бахвалова и Чульцова по предварительному сговору организовывали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и повлекшие нарушения в работе общественного транспорта. Согласно материалам уголовного дела, своими действиями они нанесли ущерб городскому транспортному предприятию в сумме около 11,5 тыс. белорусских рублей (около $4,4 тыс.). Защита настаивала на невиновности журналисток, которые, по словам адвокатов, выполняли свои профессиональные обязанности.

Сотрудницы телеканала были задержаны 15 ноября прошлого года после прямого эфира с так называемой площади перемен в Минске, после того как сотрудники силовых структур разогнали мероприятие, посвященное памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. В соответствии с белорусским законодательством журналисткам "Белсата", не аккредитованным при МИД Белоруссии, грозило до трех лет лишения свободы. Журналистки не признали вину. Правозащитники назвали их политическими заключенными.