Власти Эстонии заявили, что могут сделать первый шаг в ратификации пограндоговора с РФ

ТАЛЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Эстонии могут сделать первый шаг в вопросе ратификации пограндоговора с Россией и объявить о готовности начать этот процесс. Об этом сообщила в четверг глава МИД республики Эва-Мария Лийметс.

"В этом вопросе требуется воля обеих сторон, и соглашение должно быть ратифицировано в обоих парламентах, - сказала она порталу ERR. - Чтобы надеяться на какой-либо прогресс здесь, Эстония может сделать первый шаг и сказать, что Эстония к этому готова".

"Далее важно, чтобы процесс шел рука об руку с российской стороной, - отметила Лийметс. - Спекулировать о том, каким будет ответ, я бы сегодня не стала, но надеюсь, что они также заинтересованы в этом".

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД России и Эстонии, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.