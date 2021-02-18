МВД Грузии отложило арест оппозиционера Мелии, повлекший отставку премьер-министра

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. МВД Грузии временно приостановило попытки задержания главы оппозиционного "Единого национального движения" Ники Мелии, после того, как это привело к отставке премьер-министра Георгия Гахарии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с отставкой премьер-министра министерство внутренних дело временно отложило запланированные мероприятия по делу Никанора Мелии", - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку, заявив о своем разногласии с правящей командой относительно попыток властей задержать Мелию. По словам Гахарии, это приводит к поляризации и может спровоцировать дестабилизацию ситуации в стране.

Полиция Грузии в четверг предприняла попытку задержания Мелии, который третий день находится в офисе ЕНД, однако покинула территорию после того, как не смогла войти в здание. МВД исполняет решение суда, который в среду избрал заключение оппозиционера под стражу после того, как тот отказался выплачивать залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о попытке штурма здания парламента в июне 2019 года. Мелия считает дело политически мотивированным и не собирается исполнять решение суда.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, что Мелия делать отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.