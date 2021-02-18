Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в феврале

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным "в начале 20-х чисел февраля". Соответствующее заявление белорусский лидер сделал на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщается на сайте пресс-службы президента.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества, - заявил Лукашенко. - Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить".

Лукашенко также заявил о существующей договоренности о встрече с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. "Думаю, что и с Медведевым повстречаемся, договорились встретиться. И обсудим самые животрепещущие вопросы, которые нас сегодня волнуют", - добавил белорусский лидер. По его словам, в ходе встречи планируется обсудить, в частности, "обеспечение обороны, безопасности <...> государства".

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