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Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия могут полностью обеспечить себя всем необходимым

Как отметил президент Белоруссии, не стоит опасаться санкций

МИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия, несмотря ни на какие санкции, могут справиться с этими вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Такое мнение он выразил в четверг на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить", - сказал Лукашенко , слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, исключением могут быть лишь некоторые направления деятельности. "Так, мы в течение 3-5 лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал, если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась, - отметил Лукашенко. - Я уже не говорю [про] Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым".

Лукашенко выразил надежду, что после Всебелорусского народного собрания, в ходе которого обсуждались принципиальные для страны вопросы, позицию Минска услышали в России и в странах Запада.

"И я в докладе, и вообще выступающие наши были довольно откровенны, говорили то, что они думали. Поэтому на все вопросы получены ответы. Думаю, и наша Россия нас услышала, и Запад. И так далее и тому подобное. Это очень важно для дальнейшего развития нашего сотрудничества в рамках Союза Беларуси и России", - сказал Лукашенко.

VI Всебелорусское народное собрание прошло 11-12 февраля в Минске. На обсуждение форума были вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны, а также собрание одобрило проведение референдума по конституционной реформе. В первый день работы форума Лукашенко выступил с обращением, в котором затронул широкий круг вопросов внутренней политики, а также напомнил о позиции Минска по многим международным темам.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаКазахстанРоссияРапота, Григорий Алексеевич
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