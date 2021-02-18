Мэр из Техаса, рекомендовавший жителям самим справляться с непогодой, подал в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Мэр Колорадо-Сити (штат Техас) Тим Бойд подал в отставку после того, как рекомендовал его жителям самим справляться с последствиями аномальных морозов и снегопадов и не надеться на помощь властей, которые, по его утверждению, не обязаны им ее предоставлять. Об этом сообщила в среду вечером телекомпания NBC.

"Никто ничего не должен вам или вашей семье, как и не является обязанностью местных властей поддерживать вас в трудные времена, такие как сейчас!" - написал Бойд в Facebook. По мнению теперь уже бывшего мэра, все жалующиеся на холода являются лентяями, привыкшими к тому, что о них кто-то заботится. Вскоре, как сообщила NBC, утверждения Бойда были удалены из соцсети.

Такая реакция мэра на многочисленные призывы о помощи жителей Колорадо-Сити, лишившихся электро- и водоснабжения из-за прошедшей в понедельник в штате Техас снежной бури, вызвала бурное негодование горожан, вследствие чего он вынужден был подать в отставку, сообщил телекомпании управляющий городом Дэвид Гувер. От дальнейших комментариев он воздержался.

Согласно последним данным, из-за снежной бури около 3,2 млн жителей Техаса по-прежнему остаются без электроснабжения, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных рейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах Техаса, Миссисипи и Кентукки.

Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди. Федеральные власти предпринимают меры для оказания помощи жителям Техаса и других штатов, наиболее пострадавшим от снежной бури и холодов, заявила в среду вице-президент США Камала Харрис.