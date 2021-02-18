Спецслужбы Украины проверяют структуру собственности телеканала "1+1"

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) выясняет структуру владения телеканала "1+1". Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в опубликованном в четверг интервью РБК-Украина.

"СБУ проводит проверку по "1+1". Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, каково влияние на информационную политику с определенным пакетом акций", - сказал он. При этом представитель офиса президента отметил, что "1+1" тоже играет в политику", что, по его словам, "нормально для конкурентной медиасреды".

Совладельцем телеканала "1+1" является бизнесмен Игорь Коломойский.

По информации местных СМИ, в начале текущего года стало известно, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук внес в декларацию за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания студия 1+1". Он указал, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей Bolvik Ventures Ltd (Британские Виргинские острова). Эта компания через ряд других фирм владеет 24,66% в ООО "Телерадиокомпания студия 1+1".

На "1+1" выходят программы студии "Квартал 95", в которой ранее работали нынешний президент Украины Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов.