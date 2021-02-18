На Украине возбудили уголовное дело против замглавы Минобороны России Андрея Картаполова

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело в отношении заместителя главы Минобороны РФ Андрея Картаполова. Об этом говорится в сообщении спецслужбы, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.

"СБУ [заочно] предъявила обвинение заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковнику Андрею Картаполову", - говорится в сообщении. В нем сказано, что обвинение предъявлено по статьям Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "Ведение агрессивной войны", "Нарушение законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством".

В СБУ заявили, что Картаполов с января по февраль 2015 года "осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных ему незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов". В ведомстве считают, что он "действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ".

Кроме того, Картаполов обвиняется в том, что он в 2014 году якобы "обеспечивал планирование и руководство российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины", "принимал участие в организации вероломного убийства украинских воинов возле города Иловайск", "обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей".

Максимальное наказание по предъявленным обвинениям предусматривает пожизненное лишение свободы, уточнили в СБУ.