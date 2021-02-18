Правящая партия Грузии выдвинула министра обороны Гарибашвили кандидатом в премьеры

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выдвинула главу Минобороны Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры после того, как подал в отставку Георгий Гахария. Об этом в четверг сообщил председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге, который транслировался на странице политического объединения в Facebook.

"Сегодня состоялось заседание политического совета партии, на котором было принято решение о кандидате в премьер-министры. На основании моего представления как председателя партии политсовет единогласно решил назвать Ираклия Гарибашвили кандидатом в премьер-министры", - сказал Кобахидзе.

Как подчеркнул Кобахидзе, Гарибашвили является "одним из лидеров" правящей партии, который после прихода к власти "Грузинской мечты" сперва занимал пост главы МВД, а затем занимал пост премьер-министра. По словам Кобахидзе, за годы работы Гарибашвили на различных должностях в правительстве "были осуществлены важнейшие реформы, он является профессионалом с исключительным опытом" и может "с успехом взять на себя работу в правительстве". Глава партии отметил, что утверждение нового состава правительства произойдет "в кратчайшие сроки".

В свою очередь, Гарибашвили заявил, что правящая команда "очень скоро восстановит порядок и то равновесие, которое необходимо стране для нормального функционирования в рамках конституции".

Гарибашвили занимал пост главы правительства с 20 ноября 2013 по 24 декабря 2015 года. В марте 2019 года он стал политическим секретарем партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а в сентябре того года был назначен министром обороны. После парламентских выборов осенью 2020 года Гарибашвили сохранил пост руководителя оборонного ведомства.

Отставка Гахарии

В четверг премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку, заявив о своем разногласии с правящей командой относительно попыток властей задержать главу оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Нику Мелию. По словам Гахарии, это приводит к поляризации и может спровоцировать дестабилизацию ситуации в стране. После отставки премьера в МВД заявили о временной приостановке процедуры задержания Мелии.

Полиция Грузии в четверг предприняла попытку задержать Мелию, который третий день находится в офисе ЕНД, однако не смогла войти в здание, так как путь ей преградили однопартийцы Мелии. МВД исполняет решение суда, который в среду принял решение взять под стражу оппозиционера после того, как тот отказался выплачивать залог в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.) по делу о попытке штурма здания парламента в 2019 году. Мелия считает дело политически мотивированным и не собирается исполнять решение суда. Уголовное дело против него было возбуждено в июне 2019 года. Мелию обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента.