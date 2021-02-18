В ОБСЕ не поддержали инициативу РФ о заявлении в поддержку резолюции СБ ООН для "Минска-2"

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Целый ряд государств - участников ОБСЕ не поддержал инициативу России принять совместное заявление на постоянном совете в поддержку реализации резолюции Совета Безопасности ООН, которая одобрила комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") для мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич напомнил, что прошло шесть лет с момента принятия резолюции 2202 Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, одобрившей комплекс мер по выполнению минских соглашений. И накануне этой годовщины РФ в минувший четверг предлагала государствам - участникам ОБСЕ сделать компактное заявление постоянного совета в поддержку этой резолюции.

"К глубокому сожалению инициатива не получила поддержки представителей целого ряда стран, преследовавших, судя по всему, цель продавить свое видение, которое не имеет ничего общего с содержанием резолюции и текстом комплекса мер", - отметил постпред РФ на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Политическая часть комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного участниками контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.