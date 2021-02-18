DPA: новые санкции против России могут вступить в силу "в течение ближайших недель"

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Новые санкции против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального могут вступить в силу "в течение ближайших недель". Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на дипломатические круги в ЕС.

Как пишет DPA, ни одна страна Евросоюза не выступила против введения новых санкций в отношении России в свете ситуации вокруг Навального. По данным его источников, уже в понедельник, 22 февраля, главы МИД поручат Службе по внешним связям подготовить список лиц и организаций, которые могут попасть под санкции. В таком случае ограничения вступят в силу "в течение ближайших недель", пишет агентство.

Несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде крупных городов России 23 и 31 января. Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее указала на то, что за деятельностью Навального стоят мощные зарубежные силы и финансы.