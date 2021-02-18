Израиль совместно с США начинает разработку системы ПРО "Хец-4"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 февраля. /ТАСС/. Управление по противоракетной обороне (ПРО) министерства обороны Израиля начинает совместно с Агентством по ПРО США разработку системы "Хец-4" ("Стрела-4"), которая заменит систему "Хец-2", созданную два десятилетия назад. Об этом сообщила в четверг пресс-служба израильского Минобороны.

"Управление по противоракетной обороне Минобороны Израиля и Агентство по ПРО США начали разработку системы "Хец-4", которая станет следующим поколением эндо-экзоатмосферных перехватчиков в системе вооружения "Хец", которая сегодня состоит из перехватчиков "Хец-2" и "Хец-3". "Хец-4" предназначена для противостояния широкому спектру угроз в регионе и заменит "Хец-2" в течение следующих десятилетий", - говорится в сообщении.

"Оборонное ведомство Израиля привержено улучшению своих оборонительных и наступательных возможностей в отношении баллистических ракет, угрожающих нашей стране. Наряду с развитием жизненно важных наступательных возможностей, развивается многоуровневая система противоракетной обороны Израиля. Разработка системы "Хец-4" совместно с нашими американскими партнерами приведет к технологическому скачку, что подготовит нас к будущим угрозам на Ближнем Востоке и за его пределами", - заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, чьи высказывания распространила пресс-служба министерства.

Комплекс "Хец-2" предназначен для перехвата баллистических ракет с дальностью полета до 3 тыс. км, а "Хец-3" - для поражения ракет в безвоздушном пространстве на расстоянии от 400 до 2,5 тыс. км и высоте до 100 км. Система "Хец-2" была поставлена на вооружение Армии обороны Израиля в 2000 году, о ее первом боевом применении сообщалось в марте 2017 года. Первый противоракетный комплекс "Хец-3" был передан на вооружение ВВС Израиля в январе 2017 года.

Многоуровневая система противоракетной обороны Израиля состоит из четырех элементов: "Железный купол", "Праща Давида", "Хец-2" и "Хец-3". Система ПРО "Хец" перехватывает баллистические ракеты и ракеты большой дальности, установка "Праща Давида" - ракеты от малой до средней дальности, а система ПВО "Железный купол" - ракеты малой дальности и минометные снаряды.