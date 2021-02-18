WP: дипломаты США из-за нехватки американской вакцины просят прививку "Спутником V"

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Нехватка вакцин американского производства заставляет работающих за рубежом американских дипломатов обращаться к властям стран, в которых они несут службу, в том числе к РФ, за вакциной местного производства. Об этом сообщается в четверг в газете The Washington Post , которая ссылается на источники и документы, попавшие в ее распоряжение.

"В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами [вакцины] "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог [им] пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем", - отмечает издание со ссылкой на неназванных должностных лиц. Как поясняет газета, российский препарат к настоящему моменту не был одобрен американским регулятором, на фоне чего Госдеп не рекомендует его использование своим сотрудникам, однако разрешает им при этом самостоятельно принимать решения относительно вакцинации.

Во внешнеполитическом ведомстве США на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.