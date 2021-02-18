{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

WP: дипломаты США из-за нехватки американской вакцины просят прививку "Спутником V"

Госдеп не рекомендует использование вакцины своим сотрудникам, однако разрешает им при этом самостоятельно принимать решения относительно вакцинации

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Нехватка вакцин американского производства заставляет работающих за рубежом американских дипломатов обращаться к властям стран, в которых они несут службу, в том числе к РФ, за вакциной местного производства. Об этом сообщается в четверг в газете The Washington Post, которая ссылается на источники и документы, попавшие в ее распоряжение.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В России некоторые сотрудники Госдепа обратились к Москве за дозами [вакцины] "Спутник V" российского производства после того, как Вашингтон не смог [им] пообещать доставку доз вакцины американского производства в ближайшем будущем", - отмечает издание со ссылкой на неназванных должностных лиц. Как поясняет газета, российский препарат к настоящему моменту не был одобрен американским регулятором, на фоне чего Госдеп не рекомендует его использование своим сотрудникам, однако разрешает им при этом самостоятельно принимать решения относительно вакцинации.

Во внешнеполитическом ведомстве США на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

Теги
СШАРоссияПандемия COVID-19
Министры обороны НАТО не приняли решение о выводе войск из Афганистана к 1 мая
Читать полностью