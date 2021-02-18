На Украине подросток попал в базу "Миротворца" за критику языка

КИЕВ, 18 февраля. /ТАСС/. Пятнадцатилетняя школьница из Киева, разместившая на видеохостинге TikTok видео с резкой критикой украинского языка, оказалась в базе сайта "Миротворец", созданного в 2014 году и публикующего персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины.

В самой социальной сети на странице девочки видео уже удалено, но его опубликовало в четверг украинское издание "Страна". На нем девочка рассказывает о том, что она не любит украинский язык и поэтому отказывается на нем общаться. "Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать", - отмечает она.

По ее словам, в Киеве основная часть людей говорит на русском языке. "В Киеве <...> почти нет никого, кто разговаривает на украинском", - утверждает школьница. Она просит пользователей не критиковать ее за позицию, а также заявляет, что отказывается общаться с теми, кто говорит на украинском. Кроме того, школьница сообщила, что ранее подвергалась критике со стороны других пользователей за ее плохой украинский и попросила их оставить ее в покое. При этом девочка на записи использует много ненормативной лексики.

Издание "Страна" сообщает, что в социальных сетях в сторону школьницы и ее родителей публикуются угрозы и оскорбления. В интернете обнародованы ее личные данные. На сайте "Миротворец" указан не только адрес проживания девочки, но и размещено обращение к правоохранительным органам Украины с просьбой рассматривать публикацию "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений". На сайте считают, что действия подростка можно рассматривать как "сознательное участие в информационной спецоперации в России против Украины".

Нынешний скандал далеко не первый в ряду языковых, которые разгорелись на Украине за последние дни. С 16 января в стране вступила в силу одна из норм принятого два года назад закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она обязывает граждан использовать исключительно украинский язык в сфере обслуживания. В Днепре (бывший Днепропетровск) девушка-бариста отказалась обслуживать клиента на украинском языке, пояснив, что не понимает его. В дальнейшем она была уволена. В Киеве конфликт с поножовщиной произошел в одном из кафе. Поводом вновь стала русская речь официантки, которая вызвала возмущение у одного из посетителей. В супермаркете украинской столицы за отказ обслуживать на государственном языке уволили кассира.