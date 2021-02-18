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Главы МИД Турции и РФ провели переговоры вслед за президентами двух стран

Ранее президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили работу российско-турецкого центра мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе, а также Сирию и Ливию

АНКАРА, 18 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в четверг телефонные переговоры, сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"Наш министр провел переговоры с министром Российской Федерации Сергеем Лавровым. Обсуждались темы, которые были подняты президентами Турции и России в ходе сегодняшних телефонных переговоров", - сказал собеседник агентства.

Президенты Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили ранее в четверг работу российско-турецкого центра мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе, а также Сирию и Ливию.

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