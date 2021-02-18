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Министры обороны НАТО не приняли решение о выводе войск из Афганистана к 1 мая

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что "Талибан" должен прекратить сотрудничать с террористическими организациями

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО на видеоконференции в четверг не приняли решение о выводе войск альянса из Афганистана к 1 мая, как того требует заключенное в прошлом году соглашение между США и руководством движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы пока не приняли решение о выводе сил из Афганистана, мы продолжим консультации в ближайшие недели, - сказал он. - Вывод наших сил из Афганистана обусловлен конкретными условиями. Насилие в Афганистане должно прекратиться, "Талибан" должен прекратить сотрудничать с террористическими организациями".

Он подчеркнул, что "мирные переговоры в Афганистане должны увенчаться успехом", чтобы ситуация в этой стране стабилизировалась. Он также сделал акцент на том, что альянс ожидает от талибов значительного сокращения военной активности.

"Мы стоим перед тяжелой дилеммой. Если мы останемся после 1 мая, наши войска могут снова стать целью нападений, и мы останемся втянуты в затяжную операцию. Однако если мы выведем войска, мы рискуем, что Афганистан может снова стать тихой гаванью для международного терроризма. Именно поэтому мы должны тщательно взвесить все риски и трезво оценить ситуацию", - заявил Столтенберг. При этом он не упомянул, что если войска альянса останутся в стране после 1 мая, это позволит движению "Талибан" обвинить США и НАТО в нарушении соглашения, что значительно усилит эффект пропаганды идеологии талибов внутри страны.

Генсек НАТО подчеркнул, что все страны альянса согласились, что "время для принятия решений еще есть", и что все страны альянса будут действовать только согласованно - или вместе покинут Афганистан, или вместе останутся там.

Столтенберг напомнил, что в настоящее время в Афганистане находится ограниченный контингент инструкторов и советников альянса в рамках миссии "Решительная поддержка", который был сокращен в прошлом году до 10 тысяч человек. Они выполняют небоевые функции, оказывая содействие в подготовке, организации логистики и обеспечения разведданными афганской армии.

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