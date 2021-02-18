Генсек ООН предупредил о росте неонацизма и ксенофобии

ООН, 18 февраля. /ТАСС/. Мир вступает в новую эпоху, которая характеризуется отходом от принципов рациональности и ростом расизма и нетерпимости, однако мировое сообщество должно предпринять усилия, чтобы не допустимость триумфа этих разрушительных идей. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в видеообращении к участникам специальной встречи Экономического и социального совета ООН по вопросам борьбы с расизмом и неравенством.

"Некоторые наблюдатели пришли к печальному заключению, что наш мир входит в эпоху пост-Просвещения. Ценности Просвещения - главенство разума, терпимость и взаимное уважение - исчезают. На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм - в самом центре этого безумия", - сказал он.

Гутерриш призвал страны мирового сообщества бороться с расизмом и делать это на постоянной основе. "Расизм - это многогранный феномен культуры. Победа над ним требует усилий каждый день и на всех уровнях", - добавил он.

Генсек ООН подчеркнул необходимость бороться с расизмом во всех его проявлениях. "Мы видим проявления расизма и дискриминации в растущем антисемитизме, ненависти к мусульманам, преследовании христианских меньшинств и других формах нетерпимости и ксенофобии, которые проявляются по всему миру", - отметил Гутерриш.