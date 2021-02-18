Глава Евросовета выразил Роухани обеспокоенность отходом Ирана от обязательств по СВПД

БРЮССЕЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель провел переговоры по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани, в ходе которых выразил обеспокоенность отходом страны от обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении Евросовета, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Председатель Мишель выразил обеспокоенность действиями, которые представляют собой отход от обязательств Ирана по соглашению, включая объявленное решение приостановить действие дополнительного протокола, - отмечается в нем. - В этом контексте председатель Мишель подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, в том числе в свете предстоящего визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Иран".

По словам Мишеля, "сохранение пространства для дипломатии, подкрепленного позитивными шагами, имеет решающее значение на данном этапе". "ЕС будет продолжать прилагать усилия для содействия полному осуществлению СВПД и возвращению Соединенных Штатов Америки к соглашению. Глобальный мир, безопасность и экономическое развитие могут быть достигнуты только на основе многосторонних действий", - говорится в заявлении.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится 20 февраля в Тегеран, чтобы обсудить развитие дальнейшего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана в свете развития ситуации относительно инспекционной деятельности на ядерных объектах страны. Во вторник в МАГАТЭ сообщили, что Гросси готов поехать в Иран, чтобы решить вопрос о проведении инспекций на объектах в этой стране после получения от Тегерана уведомления о намерении с 23 февраля ограничить доступ инспекторов.

2 декабря 2020 года Совет стражей конституции Ирана одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса (парламента), обязывающий правительство увеличить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца до 23 февраля для отказа от выполнения дополнительного протокола МАГАТЭ, если остальные участники СВПД не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.

Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД с Ираном. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году с целью урегулирования кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в СВПД.