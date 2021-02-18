Попытка властей Грузии задержать оппозиционного лидера привела к отставке премьера

ТБИЛИСИ, 18 февраля. /ТАСС/. Отставка Георгия Гахарии с поста главы правительства Грузии стала неожиданной как для оппозиции, так и для правящей партии "Грузинская мечта". Гахария покинул свой пост вскоре после того, как правоохранительные органы предприняли рано утром в четверг неудачную попытку задержать главу оппозиционного "Единого национального движения" Нику Мелию. Новым премьером вскоре, по всей вероятности, станет глава Минобороны Ираклий Гарибашвили, уже занимавший пост премьера республики более пяти лет назад.

Столь радикальные перестановки в руководстве страны начались с того, что во вторник парламент Грузии лишил Мелию депутатского иммунитета, тем самым разрешив суду арестовать его по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Причиной этому послужил отказ оппозиционера от выплаты залога в размере 40 тыс. лари (более $12 тыс.).

Таким образом, над Мелией, против которого заведено уголовное дело по обвинению в организации и участии в массовых беспорядках, нависла угроза реального заключения. Прежде он лишь носил электронный браслет, с помощью которого правоохранители отслеживали его передвижения, и даже участвовал в парламентских выборах осенью прошлого года в качестве мажоритарного кандидата. Браслет оппозиционер демонстративно выбросил после выборов.

Накануне Тбилисский городской суд ожидаемо санкционировал арест Мелии, который после лишения иммунитета находился в офисе "Национального движения" вместе со сторонниками и лидерами других оппозиционных партий. Рано утром в четверг сотрудники полиции явились к офису партии, чтобы исполнить решение суда, однако их туда не впустили. Обошлось без противостояния, но за этим последовало решение Гахарии уйти в отставку. Как оказалось, намерение властей задержать Мелию стало причиной разногласий между уже экс-премьером и другими лидерами правящей партии.

"Несмотря ни на что, моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации", - заявил Гахария. Он выразил веру в то, что его отставка "будет способствовать снижению уровня поляризации в политическом пространстве страны", так как уверен, что поляризация и противостояние - "самый большой риск для будущего страны, ее развития и способности справляться с любыми кризисами".

Как была воспринята отставка

После того как Гахария заявил о своем уходе из правительства, МВД сообщило о временном приостановлении процесса задержания Мелии. Это было воспринято в стане оппозиции как своего рода победа. Решение Гахарии оппозиционные лидеры одобрили и, пожалуй, впервые стали высказываться о нем в положительном ключе. По их словам, он принял волевое решение во избежание нарастания напряженности в стране. Более того, оппозиция стала выражать надежду на проведение досрочных парламентских выборов и говорить о том, что в правящей партии назревает серьезный разлад.

Между тем политсовет партии "Грузинская мечта" собрался уже в 17:00 по местному времени (16:00 мск). Председатель партии Ираклий Кобахидзе на брифинге сообщил, что решение принято - кандидатом в премьеры стал Ираклий Гарибашвили, занимавший пост министра обороны с сентября 2019 года - того самого времени, когда Грузия преодолела политический кризис после массовых акций протеста.

К слову, одним из главных требований протестующих в июне того года была отставка Георгия Гахарии, занимавшего пост главы МВД. Это требование было связано с силовым разгоном митинга у парламента, который, как считает прокуратура, призывал штурмовать именно Ника Мелия.

Что будет дальше

После отставки премьера и, следовательно, правительства, законодатели в двухнедельный срок должны по закону одобрить новый состав кабмина и его председателя. У правящей партии есть девять дней на то, чтобы представить парламенту кандидатов для утверждения.

Мало у кого вызывает сомнение то, что парламент утвердит кандидатуру Гарибашвили, ведь у правящей партии 90 мандатов из 150 в законодательном органе. Это подтвердил после представления Гарибашвили и председатель парламентской фракции "Грузинскя мечта" Мамука Мдинарадзе. По его словам, отставка Гахарии "стала неожиданностью для большинства членов команды", и "можно сказать с уверенностью, что у Ираклия Гарибашвили будет поддержка парламентского большинства".

Гарибашвили был главой кабмина с ноября 2013 до конца 2015 года. Прежде он занимал пост министра внутренних дел в первом правительстве "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов 2012 года.