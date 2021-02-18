Байден обсудит с коллегами по G7 экономические вызовы со стороны Китая

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ходе видеоконференции лидеров государств Группы семи (G7) 19 февраля обсудит борьбу с пандемией COVID-19, распространение вакцин и противодействие экономическим вызовам со стороны Китая. Об этом сообщила в четверг в рамках телефонного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент США 19 февраля вместе с мировыми лидерами примет участие в виртуальной конференции G7, это первая конференция с апреля 2020 года, - сказала она. - Это возможность для президента обсудить вопросы борьбы с пандемией COVID-19, восстановление мировых экономик. В центре внимания будет тема глобального реагирования на пандемию, включая сотрудничество в производстве и распространении вакцин, а также усилия по взаимодействию перед угрозой инфекционных заболеваний, наращиванию возможностей стран и финансированию безопасности здравоохранения".

"Президент Байден также обсудит глобальное экономическое восстановление, включая важность поддержки восстановления всеми индустриальными странами. Будет рассматриваться необходимость совместного финансирования для укрепления коллективной конкурентоспособности, - отметила пресс-секретарь. - Кроме того, будет рассматриваться важность обновления мировых правил для противодействия экономическим вызовам, в частности исходящим от Китая".

По словам Псаки, лидеры обменяются мнениями о мерах для урегулирования климатического кризиса.