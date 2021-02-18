Глава Пентагона заявил, что США не пойдут на поспешный вывод контингента из Афганистана

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе видеоконференции глав военных ведомств стран НАТО, что Вашингтон не пойдет на поспешный вывод военнослужащих из Афганистана. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Пентагона.

Остин подтвердил коллегам, что США "привержены дипломатическим усилиям по прекращению войны" в Афганистане.

"Министр обороны сказал союзникам, что США проводят обзор условий соглашения с "Талибаном" (движение запрещено в РФ - прим. ТАСС), чтобы определить, соблюдают ли его стороны, - отмечается в тексте. - Министр ясно заявил, что намерен консультироваться с союзниками и партнерами на протяжении данного процесса. Он заверил союзников в том, что США не пойдут на поспешный и беспорядочный вывод [военнослужащих] из Афганистана".

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.