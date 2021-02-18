Reuters: слушания по кибератаке через SolarWinds пройдут в профильном комитете Сената США

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Слушания по затронувшей ряд американских федеральных ведомств кибератаке через программное обеспечение фирмы SolarWinds пройдут в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США 23 февраля. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, на слушаниях, как ожидается, выступят представители руководства SolarWinds, Microsoft и специализирующихся на вопросах компьютерной безопасности компаний FireEye и Crowdstrike.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, загруженное и использованное затем тысячами клиентов SolarWinds, среди которых были правительственные учреждения США и более 400 крупнейших американских компаний. Об этом говорилось в опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарата директора Национальной разведки США, ФБР и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности. Занимавший в то время пост госсекретаря Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к данному нападению причастна Россия.

Позднее ряд экспертов предположил, что речь, вероятно, следует вести не о нападении с целью причинения ущерба, а о масштабной кибероперации с целью сбора разведывательной информации. В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден поручил спецслужбам страны провести полную оценку этой кибератаки и возможной причастности РФ к ее организации.

Российские представители на самом высоком уровне категорически отвергли версию Вашингтона о причастности Москвы к подобным действиям.