Законопроект о гражданстве для мигрантов внесли в Конгресс США

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) и его однопартиец сенатор Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) в четверг официально внесли в законодательный орган законопроект, дающий возможность мигрантам получить американское гражданство. Об этом сам Шумер сообщил на своей странице в Twitter.

"Я рад представить вместе с Робертом Менендесом и демократами Сената "Закон о гражданстве", который реформирует нашу разрушенную миграционную систему", - говорится в записи.

Как ранее заявила в четверг в ходе телефонного брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, законопроект президента США Джо Байдена "предоставляет усердно работающим людям, которые хотят присоединиться к сообществу и десятилетиями живут здесь (в США - прим. ТАСС), возможность получить гражданство". По ее словам, документ отражает приоритеты президента, заключающиеся в ответственном управлении ситуацией на границе, сохранении семей мигрантов, развитии экономики и реагировании на причины миграции из стран Центральной Америки.

"Мы надеемся, что законодатели от обеих партий сядут за стол переговоров и мы примем это", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщала в январе газета The Washington Post, планируется введение восьмилетнего периода получения гражданства для мигрантов без легального статуса, а также увеличение квот приема беженцев. Предлагаемый пакет призван в том числе искоренить причины миграционного потока из стран Центральной Америки.

Согласно восьмилетнему плану, миллионы соискателей получат временный статус на пять лет, затем смогут претендовать на грин-карту, если пройдут проверки с точки зрения безопасности и будут платить налоги. При соблюдении этих условий через три года разрешается подать заявление на гражданство. Новые правила будут распространяться только на тех претендентов, которые находились на территории США по состоянию на 1 января 2021 года. Участники программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) и прибывающие из охваченных стихийными бедствиями стран могу подать заявку на грин-карту незамедлительно.