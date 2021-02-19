Великобритания проведет виртуальный саммит G7 по коронавирусу

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Встреча лидеров государств Группы семи (G7) пройдет в пятницу в режиме видеоконференции. Как сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, основными ее темами станет борьба с пандемией коронавируса и справедливое распределение вакцин в мире.

Встреча лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии состоится в рамках британского председательства в "семерке" и станет первой с апреля 2020 года. Во встрече также примут участие представители Евросоюза - глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как говорится в сообщении, распространенном канцелярией британского премьер-министра, Джонсон "воспользуется встречей, первым крупным многосторонним мероприятием президента США Байдена, чтобы призвать лидеров к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям". По задумке Джонсона, таким образом можно будет положить конец "националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".

"Последние 12 месяцев пандемии показали, что ни одно государство не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии", - уверены в Великобритании. Именно поэтому, считают в Лондоне, внедрение вакцин "дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества".

Британский план

В прошлом году, выступая на дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН, Джонсон представил план, направленный на повышение готовности международных организаций и отдельных государств к вспышкам опасных заболеваний. Этот документ из пяти пунктов Соединенное Королевство намерено сделать одним из основных пунктов своего председательства в Группе семи.

План предполагает создание по всему миру сети центров изучения зоонозов - встречающихся среди животных инфекционных заболеваний, которые с течением времени могут стать опасными и для человека. Как отмечается в документе, около 60% всех патогенов, носителями которых сейчас являются люди, возникли среди животных, а затем видоизменились и теперь представляют опасность для человека. Задачей центров будет выявление и изучение потенциально опасных микроорганизмов до того, как произойдет их мутация.

Кроме того, предлагается расширить мощности по производству лекарств и вакцин, создать систему раннего предупреждения кризисных ситуаций в сфере здравоохранения, существенно расширив международное сотрудничество и обмен информацией в данной области, а также уменьшить количество торговых барьеров, которые, по мнению Великобритании, сейчас мешают противостоять пандемии нового коронавируса. Авторы плана предлагают разработку международных протоколов на случай кризисных ситуаций, которые будут охватывать множество областей, позволяя правительствам разных стран с самого начала проводить скоординированную политику в рамках общего подхода к решению проблемы.

В коммюнике не указаны какие-либо иные темы, кроме коронавируса, которые лидеры неформального объединения семи экономически развитых государств намерены рассмотреть на виртуальной встрече в феврале.

"Обеспечить вакцинами каждую страну"

Джонсон заявил, что в основе дискуссий Великобритании "с друзьями и партнерами по всему миру" лежит множество проблем - "от колоссальной миссии обеспечить вакцинами каждую отдельную страну до борьбы по устранению ущерба, который был нанесен экосистемам, и обеспечения устойчивого восстановления от коронавируса".

"Квантовые скачки в науке дали вакцины, которые нам нужны, чтобы раз и навсегда положить конец этой пандемии. Теперь правительства по всему миру ответственны за то, чтобы совместно работать над максимально эффективным использованием этих вакцин. Я надеюсь, что 2021 год запомнится как год, когда человечество работало как никогда раньше, чтобы победить общего врага", - приводятся в коммюнике слова Джонсона.

Помимо организации встречи лидеров государств Группы семи, Великобритания в феврале будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, а в ноябре проведет 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

О "семерке"

Саммит G7 в традиционном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Эта встреча будет первой за практически два года, прошедших с момента предыдущего саммита "семерки" во французском Биаррице. Он состоялся 24-26 августа 2019 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не был проведен. Вашингтон, который председательствовал в объединении в 2020 году, поначалу планировал перенести мероприятие с июня на осень, однако в итоге тогдашний президент США Дональд Трамп вовсе не стал организовывать встречу в верхах.