США возвращаются в Парижское соглашение по климату

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. США с пятницы вновь становятся участниками Парижского соглашения по климату после четырехмесячного перерыва.

Президент США Джо Байден в ходе своей избирательной кампании неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах намерен одним из первых шагов вернуть США в соглашение. Об этом он говорил, в частности, на теледебатах в сентябре с находившимся тогда на посту президента республиканцем Дональдом Трампом. При этом Байден добавил, что также планирует стимулировать развитие альтернативных источников энергии и перевести автопарки федеральных ведомств на электромобили.

Сразу после инаугурации 20 января 46-й президент США подписал указ о присоединении страны к соглашению. Процесс возвращения в Парижское соглашение занял всего лишь 30 дней, в то время как выход из него продолжался несколько лет.

В день повторного присоединения Соединенных Штатов к договору генеральный секретарь ООН проведет беседу со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри в онлайн-формате, на которой пойдет речь о том, как еще Вашингтон может способствовать защите окружающей среды. С приходом Байдена на пост президента этой теме в Белом доме придается особенное значение.

Особую актуальность вопросу о необходимости борьбы с выбросами парниковых газов придает погода за окном - снежные бури и холода затронули на этой неделе почти половину территории США. В традиционно теплом Техасе несколько дней держатся минусовые температуры, без электроэнергии из-за обрыва проводов и сбоев на электростанциях остались миллионы человек.

Противники возвращения Соединенных Штатов в Парижское соглашение заявляют, что рекордные за последние 30 лет морозы опровергают гипотезы о глобальном потеплении. Впрочем, как отметил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, погодные катаклизмы, наблюдаемые в США и других странах мира, являются как раз следствием разбалансировки климатической системы планеты в результате роста выброса парниковых газов.

Сложный выход

В июне 2017 года, еще во время избирательной кампании, Трамп объявил о намерении покинуть соглашение, к которому страна присоединилась в 2016 году. По убеждению бывшего главы Белого дома, парижские договоренности перераспределяли американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого соглашения могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Однако сразу Трампу реализовать задуманное не удалось: согласно условиям договора, выход из него был возможен только через три года после вступления в силу и через год после уведомления депозитария - генерального секретаря ООН. В силу документ вступил 4 ноября 2019 года, и ровно через год страна официально перестала быть участником соглашения.

Мировая поддержка

ООН поддержала возвращение США, которые в настоящее время вместе с Китаем входят в число стран с наибольшими показателями выбросов парниковых газов в атмосферу. "Мы приветствуем возвращение США в Парижское соглашение по изменению климата, это укрепляет международные усилия. Приверженность президента Байдена к обязательствам по достижению нулевых выбросов означает, что страны, на которые приходится две трети выбросов углекислого газа в мире, стремятся к нулевым показателям выбросов к 2050 году", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Россия также выразила удовлетворение решением США по возвращению в Парижское соглашение. В заявлении МИД РФ по итогам разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США по вопросам климата Джоном Керри говорилось, что российский министр "приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность, обеспечивающую надежную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования".

О соглашении

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает снижение выбросов парниковых газов.