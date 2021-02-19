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Кризис на Украине

Кравчук заявил, что рассчитывает на активную позицию США по урегулированию в Донбассе

Ранее постпред украинской делегации в контактной группе заявил об отсутствии перемирия в Донбассе

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Постпред украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что рассчитывает на активную позицию Запада и США в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

"Я теперь надеюсь на более сильное давление Запада и США [на РФ в вопросе урегулирования в Донбассе]", - сказал Кравчук в четверг в эфире телеканала "Настоящее время". По его мнению, о поддержке Киева со стороны Вашингтона свидетельствуют заявления американского руководства. "В США новая команда президента Джо Байдена неоднократно заявляла: "Мы не позволим России поступать так, как она поступает. Мы сделаем все, чтобы она выполняла нормы международного права", - добавил глава украинской делегации.

Ранее Кравчук заявил об отсутствии перемирия в Донбассе. В конце прошлой недели он также выступил с заявлением, что украинские военные в зоне конфликта должны "на каждый выстрел отвечать выстрелом".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным.

Киев полностью отказался от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности и добиваясь передачи под его контроль участка границы с РФ в зоне конфликта, что, согласно "Минску", должно произойти лишь на заключительной стадии, после проведения новых выборов в Донбассе и закрепления на постоянной основе особого статуса региона. Донецкая и Луганская народные республики, а также Россия придерживаются позиции последовательного и неукоснительного выполнения пунктов минских договоренностей.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеКравчук, Леонид Макарович
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