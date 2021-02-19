Нижняя палата парламента Италии проголосовала за доверие кабинету во главе с Марио Драги

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Верхняя палата итальянского парламента проголосовала за доверие новому кабинету министров во главе с бывшим председателем Европейского центрального банка Марио Драги. Как сообщила в пятницу газета Corriere della Sera, в поддержку правительства проголосовали 535 депутатов, против высказались 56, воздержались пять парламентариев.

Таким образом, новый кабинет, куда вошли как технократы, так и представители политических партий, ряд которых перешел из предыдущего состава кабмина, пользуется сейчас поддержкой широкого большинства, в том числе обычно оппонирующих друг другу партий. Предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате в результате выхода из правящей коалиции небольшой партии "Живая Италия".

Ранее подобная процедура, которая является обязательной при окончательном утверждении кабинета, прошла в Сенате (верхняя палата парламента). Там, как и в нижней, результат был ожидаем, поскольку почти все представленные в парламенте партии выразили поддержку Драги, чью кандидатуру в премьеры предложил президент Серджо Маттарелла.

При голосовании в Сенате 15 сенаторов входившего в предыдущую правящую коалицию "Движения "5 звезд" проголосовали против доверия и были затем исключены из партии. Решение поддержать Драги было неоднозначно принято "пятизвездными", и выход часть его членов ожидался. Теперь они намерены перейти в оппозицию, где осталась партия "Братья Италии". Ее союзники по правоцентристской коалиции партии "Вперед, Италия" и "Лига" вошли в новое правящее большинство вместе со своими политическими оппонентами - "Движением", Демократической партией и небольшими партиями "Свободные и равные" и "Живая Италия". Представители каждой из этих политических сил вошли в новый кабинет.