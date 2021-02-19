В Испании акции протеста против задержания рэпера вновь переросли в беспорядки

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. Акции протеста в Испании против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, в четверг вновь переросли в беспорядки.

Как сообщила в Twitter каталонская полиция, в Барселоне собравшиеся сооружают баррикады, поджигают деревья и мусорные контейнеры, кидают камни и бутылки в полицейских. Протестующие также забросали различными предметами штаб-квартиру газеты El Periodico. К настоящему моменту сообщается об одном пострадавшем сотруднике правоохранительных органов.

Акция также переросла в беспорядки в каталонских городах Сабадель и Таррагона. В Валенсии полиция была вынуждена применить силу против манифестантов.

Во вторник и в среду в ходе акций в разных населенных пунктах страны протестующие сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали в полицейских различные предметы, в ответ полиция применила силу. В результате были задержаны десятки участников беспорядков, пострадали десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в и в песне, размещенной в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. В понедельник он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.

В четверг испанский суд подтвердил еще один приговор рэперу. Речь идет о воспрепятствовании осуществлению правосудия и угрозах, за что Асель получил два с половиной года тюрьмы. Предполагается, что Асель угрожал свидетелю по делу против сотрудника городской гвардии. Приговор может быть обжалован.