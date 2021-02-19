Госдепартамент призвал власти и оппозицию в Грузии к сдержанности

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают власти и оппозицию в Грузии проявить сдержанность и избегать эскалации ситуации, которая могла бы привести к насилию. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или высказываний, которые могут привести к эскалации напряженности и вылиться в насилие", - подчеркивается в документе.

Вашингтон также призвал власти Грузии сделать так, чтобы "судебная и следственная система [страны] была свободна от политической предвзятости". "Мы будем продолжать работать с Грузией, нашим стратегическим партнером, чтобы продвигать верховенство закона и подотчетные институты", - заявили в Госдепе.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку, заявив о своем разногласии с правящей командой относительно попыток властей задержать председателя оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию. По словам Гахарии, это приводит к поляризации и может спровоцировать дестабилизацию ситуации в стране.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, что Мелия делать отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.