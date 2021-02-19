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Пандемия COVID-19

Парагвай получил первую партию вакцины "Спутник V"

Вакцинация в республике начнется 22 февраля

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в четверг в Парагвай. Об этом сообщило министерство здравоохранения южноамериканской республики в Twitter.

Ведомство опубликовало фотографии прибывшего груза. По словам Минздрава, полученные дозы "будут использованы для вакцинации медицинского персонала, работающего на первой линии" в борьбе с пандемией.

Как сообщило ведомство, вакцинация начнется 22 февраля.

4 февраля министр здравоохранения южноамериканской республики Хулио Массолени сообщил, что правительство Парагвая подписало контракт с Российским фондом прямых инвестиций о поставках вакцины "Спутник V".

Теги
ПарагвайРоссияПандемия COVID-19
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