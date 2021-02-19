США ввели санкции против 43 граждан Белоруссии

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение ввести санкции в отношении 43 граждан Белоруссии, включая должностных лиц высокого ранга, за "подрыв демократии" в республике. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Сегодня Госдепартамент США предпринял действия во исполнение прокламации [американского] президента 8015, чтобы ввести визовые ограничения против 43 белорусских физических лиц, ответственных за подрыв демократии в Белоруссии. Это означает, что в основном они лишаются права на въезд в Соединенные Штаты", - отмечается в документе.

В нем уточняется, что в черный список включены в том числе "официальные лица высокого ранга из сектора юстиции, руководители правоохранительных ведомств, а также рядовой персонал [компетентных органов], задерживавший мирных демонстрантов" и обходившийся с ними ненадлежащим образом, "судьи и прокуроры", принимавшие участие в вынесении приговоров к тюремному заключению участникам акций протеста и журналистам, а также административный состав высших учебных заведений, "грозивший студентам за участие" в манифестациях. По оценке руководителя внешнеполитического ведомства США, власти Белоруссии продолжают применять насилие в отношении участников протестов, активистов гражданского общества и журналистов.

Ранее правительство США уже дважды вводило аналогичные нынешним рестрикции, подчеркивает Блинкен. Согласно изложенной им информации, под эти ограничительные меры подпали тогда 66 человек. Речь идет о "должностных лицах высокого ранга" в Минске и о "российских и белорусских гражданах, причастных к созданию препятствий работе независимых средств массовой информации" и "подрыву иным образом" свободы слова в Белоруссии, заявляет глава американской дипломатии.

По его словам, "США продолжают поддерживать международные усилия, направленные на независимое расследование нарушений на выборах в Белоруссии, обстоятельств нарушений прав человека" в республике. "Мы стоим вместе с храбрым народом Белоруссии и поддерживаем его право на свободные и справедливые выборы", - утверждает госсекретарь США.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.