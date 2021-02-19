В Венесуэле началась вакцинация препаратом "Спутник V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 февраля. /ТАСС/. Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в четверг в Венесуэле. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Этот четверг, 18 февраля, - исторический день, потому что сегодня началась вакцинация всех медработников страны "Спутником V", самой безопасной вакциной в мире", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось на канале Мадуро в YouTube.

По словам президента Венесуэлы, первой в стране привилась врач Гленди Риверо из города Лос-Текес в штате Миранда.

Первая партия "Спутника V" прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре прошлого года исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила о подписании с российской стороной соглашения о поставках вакцины.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о поставке Каракасу "Спутника V" для проведения третьей фазы клинических испытаний, в которой приняли участие 2 тыс. добровольцев, в том числе сын главы государства Николас Мадуро Герра.