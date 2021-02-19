Власти Мексики заявили, что применят вакцину "Спутник V" для защиты пожилого населения

МЕХИКО, 19 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в Мексике будет использоваться для защиты пожилого населения. Об этом заявил в четверг вечером на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

"Она будет предназначаться для представителей старшей возрастной группы", - сказал он. По словам заместителя министра, вакцинация с использованием российского препарата начнется в одном из неблагополучных городских муниципалитетов, где наблюдалась высокая смертность от COVID-19. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что первая поставка в страну "Спутника V" ожидается в ближайшие выходные.

Согласно примерным оценкам властей, с конца февраля 2020 года коронавирусом в Мексике заразились около 2,21 млн человек, умерли более 178,1 тыс. инфицированных пациентов. Выздоровели свыше 1,57 млн заболевших.

К настоящему времени власти латиноамериканского государства использовали свыше 1,3 млн доз вакцин от коронавируса производства Pfizer и AstraZeneca для защиты сотрудников сферы здравоохранения и пожилого населения. Обе дозы препарата к настоящему времени получили почти 250 тыс. человек.