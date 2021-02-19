Президент Киргизии выступил против изменения статуса русского языка в республике

БИШКЕК, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров выступает против изменения статуса русского языка в республике. Об этом он заявил в своей статье "Союзнические узы", опубликованной в пятницу в правительственной киргизской газете "Слово Кыргызстана".

"Русский [язык] - не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей конституции. И я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе", - отметил Жапаров.

В Киргизии русский язык имеет статус официального, киргизский язык - государственный.

Жапаров также выступил с предложением продлить перекрестный год республики в России и РФ в Киргизии. "От имени многонационального народа Кыргызстана я предлагаю продлить сроки проведения перекрестного года. Уверен, что найду поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства", - отметил Жапаров.

Год России в Киргизии и Год Киргизии в России был торжественно открыт в феврале прошлого года в Москве, однако из-за пандемии коронавируса запланированные в его рамках мероприятия пришлось отменить.

По мнению президента Киргизии, укрепление союзнических отношений с Россией отвечает национальным интересам страны.

"Курс на выведение отношений с Россией на высший уровень союзничества, стратегического партнерства отвечает национальным интересам Кыргызстана. Мы убеждены, что укреплению сотрудничества нет альтернативы, и этому направлению во внешней политике республики отводится ключевое место. Благодаря интеграционным проектам и своей мощи, Россия обеспечивает мир по периметру государственной границы, формирует вокруг себя динамично развивающийся регион", - считает Жапаров.