Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в пятницу президента РФ Владимира Путина за содействие в возвращении на родину израильтянки из Сирии.

"Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хочу поблагодарить его за то, что он снова поддержал наши усилия по возвращению израильских граждан домой", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в Twitter.

В канцелярии сообщили, что "Нетаньяху дважды разговаривал с президентом России Путиным за последние дни - 8 февраля и 13 февраля - и просил его помочь Израилю в возвращении гражданки". "Государство Израиль выражает признательность за действия президента России", - добавили в ведомстве и отметили, что в качестве жеста доброй воли Израиль "вернул в Сирию двух пастухов", а также сократил срок тюремного заключения Нахаль аль-Макта, которая, по данным агентства SANA, "вела борьбу против израильской оккупации" Голанских высот.

По информации государственного израильского радио Kan, израильтянка, которая несколько недель назад перешла границу с Сирией и была задержана сирийскими военными, была доставлена в пятницу в Тель-Авив специальным рейсом. По данным радиостанции, она будет допрошена Службой общей безопасности (разведслужба ШАБАК).

В апреле 2019 года Россия оказала помощь еврейскому государству в поиске погибшего военнослужащего Захарии Баумеля, пропавшего без вести в бою в период израильской интервенции в Ливан в 1982 году. 4 апреля 2019 года в Москве в Минобороны РФ останки Баумеля, найденные в захоронении на территории палестинского лагеря Ярмук в Дамаске, были переданы Нетаньяху для погребения в тот же день на военном кладбище на горе Герцль в Иерусалиме. В обмен в качестве жеста доброй воли 28 апреля того же года Израиль освободил двух сирийских заключенных Зидана ат-Тавиля и Ахмед Хамиса, которые были переданы представителям Красного Креста на КПП "Кунейтра" на Голанах.