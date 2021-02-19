Власти Китая впервые сообщили о гибели четырех солдат на границе с Индией в июне 2020 года

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Четверо военнослужащих Народно-освободительной армии Китая (НОАК) погибли в июне в ходе столкновений на китайско-индийской границе в горной области Ладакх. Об этом говорится в опубликованном сообщении Политико-юридической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

Вместо оружия — камни и палки с гвоздями. В чем корни конфликта на границе Индии и Китая

По ее данным, в июне 2020 года во время переговоров между военными на границе двух стран, индийские солдаты попытались пересечь линию фактического контроля. Как отмечается в сообщении, находившийся на границе отряд военнослужащих НОАК с главой делегации КНР на переговорах командующим Ци Фабао и несколькими офицерами, несмотря на численное превосходство противника, попытался остановить противника.

Как отмечается в сообщении, индийские военнослужащие были вооружены стальными прутьями, палками и камнями. Ци Фабао вышел вперед и выдвинул требование к индийским военным немедленно покинуть эту территорию и вернуться за линию фактического контроля. Однако противник предпринял атаку и началась рукопашная.

Ци Фабао находился перед строем своих солдат, сразу оказался в середине схватки получил тяжелые травмы. Командир батальона Чэнь Хунцзюнь и солдат Чэнь Сянжун бросились ему на выручку и предприняли попытку затащить командующего в глубину строя, сами получили тяжелые ранения и погибли. Военнослужащий Сяо Сыюань, ведший видеосъемку столкновения для сбора доказательств бросился в схватку и также погиб от полученных травм. Еще один солдат Ван Чжожань помогал сослуживцам при пересечении горной реки, однако сам сорвался в ледяной поток и погиб.

Ци Фабао получил медаль "За охрану государственной границы". Командир батальона Чэнь Хунцзюнь, солдаты Чэнь Сянжун, Сяо Сыюань и Ван Чжожань удостоены медалей "За охрану государственной границы" посмертно.