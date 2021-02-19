В Испании задержали 16 человек в ходе акций против ареста осужденного рэпера

МАДРИД, 19 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 16 человек были задержаны в четверг в Испании в ходе акций протеста против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.

Как сообщила в Twitter каталонская полиция, "в Барселоне во время третьей подряд ночи беспорядков и актов вандализма было произведено восемь задержаний за нарушение общественного порядка". В правоохранительных органах уточнили, что участники протеста поджигали мусорные контейнеры и мотоциклы, повредили городское имущество, бросали в полицейских бутылки и камни. Как уточняет в Twitter служба медицинской помощи Каталонии, в ходе акции в Барселоне пострадали минимум шесть человек.

По данным агентства Europa Press, в Валенсии были задержаны еще восемь протестующих, один человек пострадал. Акции в поддержку рэпера переросли в беспорядки и в некоторых других испанских городах.

Во вторник и в среду в ходе протестов в разных населенных пунктах страны протестующие также сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры, бросали в полицейских различные предметы, в ответ полицейские были вынуждены применять силу. В результате были задержаны десятки участников беспорядков, пострадали десятки человек.