В Минске прокурор просит сделать закрытым суд по делу о разглашении врачебной тайны

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель на процессе по делу о разглашении врачебной тайны врачом минской больницы скорой помощи Артемом Сорокиным и журналисткой информационного портала tut.by попросила суд рассматривать это уголовное дело в закрытом режиме. Об этом прокурор Людмила Иваненко заявила в пятницу в суде Московского района Минска.

"В целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно - врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко, сторона государственного обвинения ходатайствует о слушании дела в закрытом судебном заседании", - отметила гособвинитель.

В пятницу суд приступил к рассмотрению уголовного дела. По версии следствия, Борисевич 12 и 13 ноября 2020 года в нарушение порядка обращения с информацией, составляющей врачебную тайну, склонила Сорокина предоставить данные о пациенте больницы Романе Бондаренко. В свою очередь, Сорокин, поддавшись уговорам, "умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера", заявили ранее в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

В ведомстве напомнили, что полученная от Сорокина информация и фотографии документов были использованы в материале, который появился на портале 13 ноября. В прокуратуре тогда также заявили, что "распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам". Сторона обвинения считает, что это повлекло за собой тяжкие последствия - привело к повышению напряженности в обществе и побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий.

Врачу и журналистке предъявлено обвинение в соответствии с третьей частью 178 статьи Уголовного кодекса Белоруссии, им грозит до трех лет лишения свободы.

Дело Бондаренко

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда в стране состоялись выборы президента, начались акции протеста. Оппозиция не признала результаты голосования и призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Наряду с несанкционированными акциями в центре Минска, протестные выступления стали проходить в спальных микрорайонах. 11 ноября прошлого года в один из дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, при падении он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер.

Генпрокуратура республики 18 февраля сообщила о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Романа Бондаренко. При этом в ведомстве заявили, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена".